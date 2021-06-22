Yerli aşının Faz 3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın aracın aşılar olduğunu belirterek, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen aşıyla birlikte Türkiye'nin bu hususta artık yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.

Yerli aşının ismiyle ilgili de açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin tamamında dil noktasında kolaylık açısından "TURKOVAC" isminin uygun olacağını söyledi.

#SONDAKİKA

Yerli aşının üçüncü fazına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adını “TURKOVAC” olarak açıkladı.https://t.co/3Jno1zJmpJ pic.twitter.com/V9Uvlblfd3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu aşı, halihazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış olan çalışmadır"

Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Üniversitemiz ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen bu aşı, halihazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış olan çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

"Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır"

Üçüncü fazının ilk uygulaması biraz sonra gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulanması konusunda oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş ve üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız.

"Asıl olan kendi aşımızı üretmektir"

Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz. Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de Kabine Toplantımızın ardından temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelemizi ve müjdemizi milletimizle paylaştık.

Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz.

Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.