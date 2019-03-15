Reuters'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde bulunan iki camiye düzenlenen terör saldırısının failinin geçmişte bir süre Türkiye'de bulunduğu belirlendi. Saldırganın bağlantıları araştırılıyor.

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırılarında 49 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Terör saldırısı, Yeni Zelanda’nın ChristChurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: TRT Haber