Yeni yasama yılı başlıyor

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri hazır bulunacak.

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkacak.

Cumhurbaşkanının açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor..

Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek. Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi..