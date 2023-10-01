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Gündem
TRT Haber 01.10.2023 12:51

Yeni yasama yılı başlıyor

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı TBMM Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı.

Yeni yasama yılı başlıyor

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtında yapılacak. Törende Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri hazır bulunacak.

Genel Kurul saat 14:00'te açılacak. Meclis Başkanı'nın hitabının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkacak.

Cumhurbaşkanının açılış konuşmasında yeni anayasa, ekonomi ve yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin mesajlarını vermesi bekleniyor..

Meclis'in geleneksel hale gelen resepsiyonu da akşam gerçekleştirilecek. Resepsiyona siyasi parti liderleri ve milletvekilleri ile çok sayıda isim davet edildi..

 

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