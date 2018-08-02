Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ toplantısına katıldı.

Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıya ilk kez katıldı.

Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer alıyor. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yapıyor.

Şura'nın yapısındaki değişiklikler

Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli Şura toplantısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı dışına taşındı ve Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk Şura toplantısı 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da yapıldı.

O dönem Başbakan ve Başbakan Yardımcılarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı da Şura üyeleri olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Şura'nın görev ve yapısına ilişkin değişikliğe gidildi.

Başbakanlık kurumunun olmadığı ve bazı bakanlıkların birleştiği yeni sistemde Şura üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, cumhurbaşkanı yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarından oluştu.

Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık etmesi, katılamadığı durumlarda Şura'nın cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında toplanması da kararlaştırıldı.

YAŞ'ın görevleri ise "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanı'nın lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.

Sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek mercinin yürüteceği Şura'da alınan kararlar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından hayata geçirilecek.

Kaynak: AA