Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilgili bakanlar ile kuvvet komutanları katılacak.

MGK yeni sistemde ilk kez toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu yeni yapısıyla ilk kez toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları da katılacak.

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da kurulun doğal üyeleri toplantıda olarak hazır bulunacak.

Daha önce Başbakanlık Müsteşarı olarak toplantıya katılan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla MGK'da bulunacak. Hulusi Akar da daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı toplantıda Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak.

MGK'da Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yer alıyor.

Gündem terör ve dış politika

Gündem terörle mücadele ve dış politika olacak. Olağanüstü hal sonrası dönemle ilgili detaylar gözden geçirilecek. Yeni terörle mücadele yasasının uygulanmasına dair başlıklar görüşülecek.

Bölgesel gelişmelerin de görüşüleceği toplantıda, Münbiç'te ABD ile birlikte uygulanan eylem planı değerlendirilecek.

MGK'nın yeni yapısı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapısı yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu yeni dönemde iki ayda bir toplanacak.

Gündemi Cumhurbaşkanı belirleyecek

MGK'nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla da bir araya gelebilecek. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Kurula Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.

Kaynak: TRT Haber