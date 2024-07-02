Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.07.2024 10:07

Yeni kabine üyeleri Kurum ve Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek.

Yeni kabine üyeleri Kurum ve Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek

TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu'nun, Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak. Ardından TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum'un Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi Genel Kurula verilecek.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, yeni kabine üyelerini yemin etmek üzere kürsüye davet edecek. Memişoğlu ve Kurum, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başlayacak. İki yeni bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk Kabine Toplantısı'na katılacak.

Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 264'e indi.

TBMM Genel Kurulunda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.

ETİKETLER
Murat Kurum Sağlık Bakanlığı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TBMM
Sıradaki Haber
Sağlık Bakanlığına atanan Memişoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Kuzey Kore, test atışında "süper büyük harp başlığı" kapasiteli füze kullandığını açıkladı
11:15
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri Gazze'de 8 bin 572 öğrenci öldü
10:57
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk yarısında yüzde 3,7 arttı
10:57
İran: Gazze'de ABD'nin suçu, İsrail'den az değil
10:52
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
11:01
Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini kuraklık vurdu
Turizmin yeni rotası: Turistik Tatvan Treni
Turizmin yeni rotası: Turistik Tatvan Treni
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
Terör örgütü PKK'nın Susa katliamı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ