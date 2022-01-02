2022 yılının ilk haftasında hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Yer yer sis ve pus görülecek. Yurdun batı kesimlerinde de yağış aralıklarla devam edecek.

Karadeniz için yağış uyarısı

Yeni haftanın hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Pazartesiden itibaren sıcaklık batı bölgelerinden başlayarak artmaya başlıyor. Bu artışla birlikte salı günü kuzeyden gelen yeni bir yağışlı sistem var. Bu sistemin de özellikle Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya çevrelerinde, Karadeniz'in genelinde, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da Sivas, Kayseri çevrelerinde yağışların görülmesini bekliyoruz. Bu yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.

Hafta ortası sıcaklık artacak

Hafta ortası sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

"Çarşamba gününden itibaren ülkemizde hava sıcaklıkları artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sadece Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çarşamba ve perşembe günü yağış görülmesini beklemekteyiz."

3 büyük ilde bahar havası

İstanbul'da cumaya kadar yağış yok. En yüksek sıcaklık 15 derece. Ankara'da hava sıcaklığı 14 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise hava sıcak ama hafta ortasından itibaren yağmur görülebilir.

Doğu illerinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji bu bölgelerde buzlanma riskine karşı uyarıyor.