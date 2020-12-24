Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni başsavcılar belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şaban Yılmaz getirildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
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Etiketler: Son Dakika HSK Adalet Bakanlığı
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