Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Mütalaada, aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.
Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilek'in "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.
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Etiketler: Son Dakika Muhsin Yazıcıoğlu
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