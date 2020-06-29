Diyanet İşleri Başkanlığının 'Yaz Kur'an Kursları', yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

İlk dersi ise saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur’an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV’nin yaz Kur’an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz" dedi.

Kurslar 6 hafta sürecek

6 hafta devam edecek Yaz Kur’an Kursları, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında yapılacak.

Dersler, 3 kuşak halinde ekrana gelecek

Hafta içi her gün Diyanet TV'den yayınlanacak dersler, 3 kuşak halinde ekrana gelecek.

Kur'an'ı Öğreniyorum saat 10.30'da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00'de, Kur'an Okuyorum ise saat 17.00'de yayınlanacak.

Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

Kitaplar ücretsiz verilecek

Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde 'Yaz Kur’an Kursu' kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.

Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan ‘Yaz Kur’an Kursları’nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak ‘EHYS’ üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.