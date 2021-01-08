Yasin Börü, Diyarbakır'da 3 arkadaşı ile birlikte kurban eti dağıtıyordu. 6-8 Ekim olaylarının ortasında kaldı, PKK sempatizanları tarafından acımasızca katledildi. Katilleri naaşına bile işkence yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede ifadesine yer verilen baba Fikri Börü, evladının fakir insanlara kurban dağıtmak için evden çıktığını söyledi.

"8 Ekim günü sabah haber gelmeyince ben ve akrabalarım Yasin'i aramaya başladık. Telefonu yine cevap vermiyordu. 9 Ekim'de en son kendi imkanlarımla Dicle Üniversitesi Hastanesine gittim, belki bir haber alırım düşüncesiyle baktım. Orada bulunanlar bana 'Belki morgda olabilir çünkü birkaç kişinin tespiti yapılamadı' dediler. Teşhis için morga girdiğimde çocuğumun yüzü tanınmaz haldeydi."

Demirtaş'tan şikayetçi oldu

Olayların üzerinden 6 yıl geçti. Baba Fikri Börü'nün evlat acısı daha ilk günkü gibi taze. Acılı baba sokakları yangın yerine çeviren herkesten şikayetçi oldu.

Fikri Börü, "Bu olayları bu dereceye getiren, basın yayın medya kuruluşları aracılığı ile açıklama yaparak insanları ayaklandıran Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt, Gültan Kışanak ve daha tanımadığımız insanlardır. Oğlumun ölümüne sebep olan bu şahıslar çağrılar yaparak, insanları sokağa dökerek olaylara sebep olan ve azmettiren, ismini verdiğim şahıslardır" dedi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Olaylar sırasında Yasin Börü ile birlikte olan Yusuf Er de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müşteki sıfatıyla ifade verdi, "Saldırganlar, 'öldürün bunları' diye tempo tutuyorlardı" dedi.

İfadesinde katillerin kendisini de darp ettikten sonra 3. kattan aşağı atmaya çalıştığını, kendisinin bir şekilde kurtulduğunu söyledi.