Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için verilen süre 14 Ocak'ta doluyor. Yarın akşama kadar başvurular kabul edilecek.

Kayıt altına alınmayan hayvanların sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanacak.

5 bin 160 köpek kayıt altına alındı

Ankara'da 716, İstanbul'da 925, İzmir'de 567 olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin 160 tehlike arz eden köpek, mikroçip uygulanarak kayıt altına alındı.

Ticaretini yapanlara 14 bin 982 lira para cezası

Buu hayvanların ticaretini yapanlara ise hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.

[Grafik: TRT Haber]

Ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak

Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.

Sokağa terk edenlere 30 bin lira ceza

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

İhmal edilen durumlarda hapis cezası da var

Türk Ceza Kanunu hükmünce, sorumluluğu altındaki hayvanın başkaları için tehlike arz etmesi durumunda, sahiplerine 6 aya kadar hapis cezası da uygulanabiliyor.

"Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır."