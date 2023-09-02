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TRT Haber 02.09.2023 12:15

Yasa dışı göçle mücadele operasyonu: 42 gözaltı

Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele operasyonu: 42 gözaltı

Ayrıntılar gelecek...

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