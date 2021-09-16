Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçişleri Mehmetçik yakaladı: 13 kişi yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan toplam 13 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında 2 FETÖ, 2 de DEAŞ terör örgütü mensubu var.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/5YcX11gMR8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2021
Etiketler: DEAŞ FETÖ Son Dakika Terörle Mücadele Yunanistan
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