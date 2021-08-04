Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın Atatürk mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura heyeti Anıtkabir'i ziyaret ediyor. https://t.co/F2ufe4nPE8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Heyet, Mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya, üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılarla operasyonlarına, milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

Ziyaret sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Orgeneral Güler'in görevinin devam etmesi bekleniyor

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

Kuvvet komutanlarının durumları değerlendirilecek

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek.

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

Gündem terfi ve atamalar

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.