İGA'nın (​İstanbul Grand Airport) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KKTC'ye gidecek yolculara eski tip kimlik kartı uyarısı yapıldı.

Paylaşımda, "KKTC'ye nüfus cüzdanları ile seyahat yapacak misafirlerimizin dikkatine. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Yeni tip kimlik kartıyla çıkılması zorunludur" denildi.