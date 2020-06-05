Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ÖSYM tarafından yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik kartı başvurularının alınması için tüm il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi günü açık olacağı belirtildi. Müdürlükler saat 10.00-17.00 arasında hizmet verecek.

YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 6 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#yks2020#sokağacıkmakısıtlaması #nüfus#icisleribakanlığı pic.twitter.com/E6knOw479T — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) June 5, 2020

Velileri yanlarında olacak

Kısıtlamanın olduğu illerde 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte veli veya vasisi ile sosyal mesafe ve maske takmak kaydıyla sadece başvuru için sokağa çıkabileceği vurgulandı.

Randevusuz gidebilecekler

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedelini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırması gerektiği hatırlatıldı. Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ile randevusuz olarak müracaat edebilecekleri belirtildi.



