Yarın açılıyor: İhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak
Siirt'te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak. Tesis, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Siirt'te son 3 yılda yapılan ve değerleri 2 milyar 500 milyon lirayı aşan yatırımların açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılması bekleniyor.
Törenle, Siirt-Eruh kara yolundaki Zarova Çayı üzerinde yapılan Zarova Köprüsü, Millet Bahçesi, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Çinko İzabe Tesisi başta olmak üzere, 72 kamu ve 3 özel yatırım faaliyete geçecek.
Tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanacak
Lineer Metal AŞ tarafından Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulan tesis, Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek.
Türkiye şu anda yıllık 250 ile 300 bin ton dolayında çinko ithal ediyor. Bu da yılda en az 1 milyar dolara yakın bir maliyet oluşturuyor. Bu tesisle ithalatın yüzde 40'ı karşılanmış olacak. Tesis ilk planda 30 bin ton üretim, tam kapasiteye ulaştığında ise yaklaşık 90 bin tonluk üretim sağlayacak.
Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi
Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi olduğunu da aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıllardır maden olarak yurtdışına satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek" ifadelerini kullandı.
Ülkemizin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayabilecek Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinin yarın Cumhurbaşkanımız tarafından Siirt'te açılacağını biliyor muydunuz?— Mustafa Varank (@varank) December 3, 2021
Yıllardır maden olarak yurtdışını satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek. pic.twitter.com/SU4gvVR7UZ
3 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari'de 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:
"Bu yatırımın tamamlayıcı yatırımları var. Aynı zamanda sülfürik asit kurşun fabrikası ve kireç fabrikası tamamlayıcı yatırımlar olarak gerçekleşecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla toplam 250 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak."
Zarova Köprüsü'nün açılışı yapılacak
Siirt-Eruh kara yolunda yapımı tamamlanan ve kentin Şırnak ile ulaşımını konforlu hale getirecek Zarova Köprüsü'nün de açılışının yapılacağını aktaran Hacıbektaşoğlu, köprünün çok büyük ve öne çıkan bir yatırım olduğunu, bu açılışla Siirt-Eruh yolunun tamamlanacağını söyledi.
Açılışlar arasında Şirvan Barajı ve HES'in de bulunduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "2 milyar 500 bin liranın üzerinde 75 kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışları yapılacak" dedi.