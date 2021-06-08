Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle tekrar harekete geçti.

Yeniden iddianame hazırlandı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede HDP'nin terör eylemlerinin odağı haline geldiği belirtildi. HDP üyelerinin "eylemleri ve beyanlarıyla devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı" amaçladıkları ifade edildi.

500 HDP'li için siyasi yasak talebi

850 sayfadan oluşan iddianamede 500 HDP'li yönetici ve üyenin siyaseten 5 yıl yasaklanmaları istendi.

Ayrıca HDP'nin banka hesaplarına da tedbir konulması talep edildi.



Anayasa Mahkemesi yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

Süreç nasıl ilerleyecek?



Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunacak.



Kabulüne karar verilmesi halinde iddianame ve ekleri HDP'ye gönderilerek, usul ve esasa ilişkin savunmaları alınacak.



HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi Heyeti karara bağlayacak.

İlk iddianame süreci

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ilk iddianamesinde HDP'nin kapatılmasını ve 687 HDP'linin siyasetten yasaklanmasını istemişti.

Anayasa Mahkemesi yaptığı ilk incelemede iddianamede usul yönünden eksiklikler olduğu gerekçesiyle iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yeni bir iddianame kaleme aldı.