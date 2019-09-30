Yargı Strateji Belgesinin ilk paketi Meclis'e sunuluyor30 Eylül 2019 Pazartesi 13:37 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:03
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.
- Kıdemi 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport hakkı veriliyor.
- Hukuk mesleğine giriş sınavı geliyor.
- Uzun tutukluluk sürelerine son veriyoruz.
- Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.
[Yargı Reformu Paketi] AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün, 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş olacak. pic.twitter.com/20gVHYsGsK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019
Kaynak: AA, TRT Haber