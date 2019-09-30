AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Paketi'ne ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Muş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.

- Kıdemi 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport hakkı veriliyor.

- Hukuk mesleğine giriş sınavı geliyor.

- Uzun tutukluluk sürelerine son veriyoruz.

- Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.

[Yargı Reformu Paketi] AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün, 39 maddeden oluşan ilk teklif verilmiş olacak. pic.twitter.com/20gVHYsGsK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2019

Kaynak: AA, TRT Haber