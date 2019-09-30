- Kıdemi 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport hakkı veriliyor.

- Hukuk mesleğine giriş sınavı geliyor.

- Uzun tutukluluk sürelerine son veriyoruz.

- Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.

Ayrıntılar geliyor...