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Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketi Meclis'e sunulacak30 Eylül 2019 Pazartesi 13:37 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz." dedi.
- Kıdemi 15 yıl olan avukatlara yeşil pasaport hakkı veriliyor.
- Hukuk mesleğine giriş sınavı geliyor.
- Uzun tutukluluk sürelerine son veriyoruz.
- Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.
Ayrıntılar geliyor...