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Yardım kampanyasında toplam 143 milyon lira toplandı
Elazığ'da deprem bölgesindeki son durumla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yardım kampanyasından şu ana kadar 96 milyon lira AFAD'a, 47 milyon lira da Kızılaya geldi." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 12:26
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