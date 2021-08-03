Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris Öğretmenevi’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşlarımızın tarımsal alanla ilgili ön hasar tespit çalışmalarını bitirdik."

"Hava sıcaklığında bugün Marmaris'te 45.5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. (28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü"

"Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor. Müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde hem havadan hem karadan yoğun bir mücadele veriliyor.16 uçak ve 51 helikopterle müdahale sürüyor. Toplamda 72 hava aracıyla alevlere müdahale ediyoruz."

Pakdemirl: İlk yağmurlarımızla fidanlarımızı dikiyoruz

"Küresel sıcaklıkla birlikte tüm dünyada yangın riski var. Şu an çok ciddi bir savaş veriliyor. Herkesi sabırlı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum."

"5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek. Yangınları en kısa sürede söndüreceğiz. İnşallah ilk yağmurlarımızla birlikte fidanlarımızı dikiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...