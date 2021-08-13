Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılıyor
[Fotoğraf: AA]
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, yangın ve sel felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için AFAD koordinesinde yardım kampanyası başlatıldı.
Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacak. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağış yapılması için açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.
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Etiketler: AFAD Resmi Gazete Sağanak
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