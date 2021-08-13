Yangın ve sel felaketleri için yardım kampanyası başlatılacak. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampanyaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağış yapılması için açılacak hesaplar AFAD tarafından duyurulacak.

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