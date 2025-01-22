Duman 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.01.2025 19:09

Yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini açıkladı.

Yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Bolu'daki faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor
Bolu'daki faciada hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

11 kişi gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısının 11'e çıktığını duyurdu. Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürünün de gözaltına alındığını açıkladı.

Yangında 12’nci kattan atlayan Şevval'in kararı babasıyla aldığı ortaya çıktı
Yangında 12’nci kattan atlayan Şevval'in kararı babasıyla aldığı ortaya çıktı

Bakan Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin de devam ettiğini açıkladı.

Jandarma otel çevresini güvenlik şeritleriyle kapattı. Görevliler dışında geçişe izin verilmedi.
AFAD Başkanı Okay Memiş koordinasyonundaki ekipler her bir odayı taradı. Yangının otelde yol açtığı hasar AFAD ekiplerince görüntülendi.

İç mekanda soruşturmaya dayanak olabilecek tüm deliller toplandı. Soruşturmada görevli 6 cumhuriyet savcısı adli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mülkiye müfettişleri ise idari soruşturmayı sürdürüyor.

Otel yangınında hayatını kaybeden doktora hastanede veda töreni
Otel yangınında hayatını kaybeden doktora hastanede veda töreni

Yaralıların 39'u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
Yangın faciasında yaralanan 51 kişiden 39'u taburcu edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
19:01
Yangında 12’nci kattan atlayan Şevval'in kararı babasıyla aldığı ortaya çıktı
19:05
Yangın faciasında yaralanan 51 kişiden 39'u taburcu edildi
18:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
20:36
MGK'da 'Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı olması'nın altı çizildi
18:01
Kartlı ödeme tutarı geçen yıl 15,8 trilyon lirayı aştı
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
Gazze'de Yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Mevasi bölgesindeki çadır kent
FOTO FOKUS
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ