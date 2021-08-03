"Tüm imkanlarımızla birlikte seferberlik halinde mücadele ediyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14 noktada ise kontrol altına alındığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi. Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor

"Bize gelen yardım tekliflerini reddetmemiz söz konusu değil. Ukrayna'dan 4 uçak daha gelecek."

Kurum: Ekipler yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların yangın bölgesinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu."

Ayrıntılar geliyor...