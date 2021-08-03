Yangın bölgelerinde son durum
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ortak basın açıklaması yapıyor.
"Tüm imkanlarımızla birlikte seferberlik halinde mücadele ediyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14 noktada ise kontrol altına alındığını söyledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi. Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor
"Bize gelen yardım tekliflerini reddetmemiz söz konusu değil. Ukrayna'dan 4 uçak daha gelecek."
Kurum: Ekipler yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların yangın bölgesinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu."
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