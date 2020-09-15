Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini törenle devraldı.

Bozkır, BM'de yaptığı konuşmada, "En içten çabalarımı başarıya ulaşmak için hayat geçireceğim. Çalışmalarımı tarafsız ve insani yardımların ulaştırılması için gerçekleştireceğim" dedi.

Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma