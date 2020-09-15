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Volkan Bozkır BM'deki görevine başladı
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Volkan Bozkır, "Çalışmalarımı tarafsız ve insani yardımların ulaştırılması için gerçekleştireceğim" dedi.
Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini törenle devraldı.
Bozkır, BM'de yaptığı konuşmada, "En içten çabalarımı başarıya ulaşmak için hayat geçireceğim. Çalışmalarımı tarafsız ve insani yardımların ulaştırılması için gerçekleştireceğim" dedi.
Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır, yeni görevine başlıyor. https://t.co/PkOpqiFCMu— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 15, 2020
Etiketler: volkan bozkır birleşmiş milletlerSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:02
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