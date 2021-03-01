Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi daireleri bugün 00.00’a kadar açık
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Vergi daireleri yeniden yapılandırma için bugün 00.00’a kadar açık kalacak. Ödeme yapacak vatandaşlar ve vergi dairesi çalışanları saat 21.00’de başlayacak kısıtlamadan muaf olacak.
Yapılandırma kapsamındaki borçların ödeme süresi bugün 00.00’da sona erecek.
İçişleri Bakanlığı vergi daireleri ile diğer kamu idarelerinin saat 00.00’a kadar açık kalacağını duyurdu.
Vergi dairelerindeki görevli personel ile borç ödemeye giden vatandaşlar saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 00.00’a kadar muaf tutulacak.
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