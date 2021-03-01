Yapılandırma kapsamındaki borçların ödeme süresi bugün 00.00’da sona erecek.

İçişleri Bakanlığı vergi daireleri ile diğer kamu idarelerinin saat 00.00’a kadar açık kalacağını duyurdu.

Vergi dairelerindeki görevli personel ile borç ödemeye giden vatandaşlar saat 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından 00.00’a kadar muaf tutulacak.