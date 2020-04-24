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Varank: Yerli otomobilde ciddi bir erteleme yok
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. COVID-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Varank yerli otomobil ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok.
COVID-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz.
Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında, zemir etüdleri de muhtemelen 10 içinde tamamlanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 15:07
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