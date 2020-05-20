Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sanayideki COVID-19 tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, Gebze ve Ankara'da OSB'lerde COVID-19 testlerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek "Vaka oranları çok çok düşük seviyelerde" dedi.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor.

Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor.

İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz.

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