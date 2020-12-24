İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürleri değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin görev aldığı Yıldırım-17 Besta operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını da değerlendiren Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" dedi.

Polis merkezinde çıplak arama iddialarıyla ilgili paylaşımlara da sert tepki gösteren Bakan Soylu, "Gergerlioğlu denilen vekil FETÖ'cü bir teröristtir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi bir FETÖ'cü vekilin FETÖ'cü bir teröristin yalanlarını ortaya taşıması -ki bunu defalarca yalanladık-... Ben buradan yargıya çağrıda bulunuyorum. Bu adam teröristtir, defalarca suç duyurusunda bulunduk. Lütfen gereği yerine getirilsin."