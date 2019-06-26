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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
26 Haziran 2019 Çarşamba 08:07 - Son Güncelleme 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:21
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: TRT Haber
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