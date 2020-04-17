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Vali Yerlikaya'dan İstanbul tedbirleri hakkında açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edeceklerini söyledi. Yerlikaya, Vefa destek ile 326 bin vatandaşın çağrısına cevap verildiğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yapıyor...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan önlemlere ilişkin açıklama yapıyor. https://t.co/dWijPNiwa6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:55
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