Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı.

260 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 106 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 52 milyon 956 bin 452'si birinci doz, 42 milyon 536 bin 503'ü ikinci doz, 9 milyon 930 bin 890'ı üçüncü doz olmak üzere 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

"Kritik bir dönemdeyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından "Kritik bir dönemdeyiz" uyarısında bulundu:

"Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz."