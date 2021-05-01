Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 19:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 30 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.
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