Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Sağlık Bakanı Koca, "Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız." dedi.
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakan Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı.
Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız.
Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.
Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız."
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