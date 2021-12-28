Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vakalarda Omicron etkisi: Günlük vaka 32 bini geçti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 COVID-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız." dedi.
Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. YİNE BAŞARACAĞIZ. pic.twitter.com/GJ1YZfoTxV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2021
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine molotoflu saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz