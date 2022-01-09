Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artış merkezi İstanbul: Yeni vaka sayısı 61 bin 727
Son 24 saatte 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi, 173 kişi hayatını kaybetti.
Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar. pic.twitter.com/hq2w0I7MUa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2022
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