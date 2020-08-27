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Vahdettin Köşkü'nde önemli kabul
[Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri /AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Erdoğan burada Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul ediyor. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Mişri ve Şentop, deniz yolunu kullanarak Çengelköy’e geldi. İkili buradan makam araçlarına binerek Vahdettin Köşkü’ne geçti.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 17:38
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