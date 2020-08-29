Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Televizyon kanalları açtık. 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personelleri ile binden fazla kişi gece gündüz çalışıyor. Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor. Hala bu süreç sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor. https://t.co/SjtK6PXDVM pic.twitter.com/VkGQOYqZje — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Sadece televizyonla yetinmedik. Canlı platformlar kurduk. Öğrenciye tavsiyede bulunan bir yapay zeka sistemi.

Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler.

"Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz"

Canlı sınıflar yaptık. Canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3'ü 4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı. Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bir araştırma yaptık. Eksikliklerimizi görme fırsatımız oldu. Özellikle canlı sınıf meselesini küçük sınıflar için çok önemsiyoruz. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz. Öğretmen ve öğrenciler sınıflarda olduğu gibi senkronize eğitim yapabilecek.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/rbMW5IeYnk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Uzaktan eğitimi biz anlık olarak ölçüyoruz. Her an ölçüyoruz.

Erişimde fırsat eşitliği olsun diye internet kotaları 2 katına çıkarılıyor.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimi biz anlık olarak ölçüyoruz. Her an ölçüyoruz. Erişimde fırsat eşitliği olsun diye internet kotaları 2 katına çıkarılıyor. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/sdda5pGASI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Biz dünyada da ilk kez yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. Kanallarımız yaz tatili boyunca eğitim vermeye devam etti. Yaz tatili süresince tasarı-beceri atölyeleri kurduk.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Biz dünyada da ilk kez yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. Kanallarımız yaz tatili boyunca eğitim vermeye devam etti. Yaz tatili süresince tasarı-beceri atölyeleri kurduk. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/ytOzL4LYR3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Yabancı dille ilgili uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık ve sunduk.

38 ilden 189 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı bulduk. Yüzbinlerce öğretmenimizin dünyada geçerli sertifikaları almasını sağlıyoruz. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 38 ilden 189 bin civarında öğretmenle canlı bir platformda görüşme imkanı buldum. Bunu beraber omuzluyoruz ve siz orada bu çabayı gösterdikçe gözümüz arkada değil mesajını vermek çok önemli.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/iPm6Teq5EA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık"

Eriğimde zorluk yaşayan çocuklarımızın somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık. Kitaplar üzerindeki en yüksek talep buradan geliyor.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Erişimde zorluk yaşayan çocuklarımızın somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. Bunu fark ettiğimizde ilk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/rFwDRApGAA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık.

EBA kanallarının yeni hazırlık dönemleri programları çıktı, bunları paylaşacağız. Her sabah bir spor eğitimi olmasını istiyoruz. Okulda böyle bir imkanımız yok ama burada var.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA kanallarının yeni hazırlık dönemleri programları çıktı, bunları paylaşacağız. Her sabah bir spor eğitimi olmasını istiyoruz.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/SowWaxK2dZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

31 Ağustos'ta yüzyüze eğitim başlamazsa senaryomuz da vardı. Onun gereğini de hazırlamıştık. Başlasaydı onun da gereğini hazırlamıştık. Hiçbir tedirginlik yaşamıyoruz, kaliteyi yükseltiyoruz.

Ders kitabının dışında çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek. Ders kitapları okullara gönderildi.

Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun EBA'ya erişim sorunu var. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz. EBA'ya erişemeyen çocuklar için 17 kitaplık set veriyoruz.

Ölçme değerlendirme konusunda çocuklar uzaktan eğitimde gördükleri konulardan da sorumlu olacak.

Özel okul ücretlerinde iade olacak mı?

Okulların mutabakatı var, velilerin taleplerini dikkate alacaklarını umuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...