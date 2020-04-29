Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin Bakanlık merkez binasında açıklama yapıyor. Açıklamadan satır başları şöyle:

-Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

- EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı.

-LGS takvimini hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.https://t.co/UBE0218tfP pic.twitter.com/ZU14vPz7al — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2020

- Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek.