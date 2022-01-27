Belediyenin fuaye alanında yapılan törene, sanatçıyı sevenlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kendisi için çok özel bir isim olduğunu ifade ederek, "Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, kendisiyle çalışmaktan her zaman büyük bir onur duydum. Onunla çok kıymetli vakitler geçirdim. Özellikle 1994 seçimlerinde bir buçuk ay sabah 7.00'den gece 1.00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık" dedi.

Usta sanatçı Fatma Girik için İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda anma töreni düzenlendi. pic.twitter.com/XhGwl4aDpy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

"Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı"

Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu."

Muammer Keskin, Şişli'de bir kız yurdu ile bir kreşin Fatma Girik adıyla hizmet verdiğini aktararak, ismini sonsuza kadar Şişli'de yaşatacaklarını söyledi.

"Türkiye büyük bir değerini kaybetti"

Sanatçının kardeşi Günay Girik de çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize" diye konuştu.

"Annemi evde görmek çok zordu"

Girik'in manevi kızı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı ise, "Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda, Şişli Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi, çizmelerini ayağına takıp. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Keçeli, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da sanatçı ile ilgili konuşma yaptı.

Törende, sanatçıyla ilgili hazırlanan bir video gösterildi.

Usta sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda da bir tören düzenlenecek.