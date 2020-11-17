Partisinden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, açıklanan karar sonrası CNN Türk'e konuk oldu. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğuna yönelik iddialarını sürdüren Özdağ, Kavuncu'nun ilişki ağının mercek altına alınması gerektiğini söyledi.

Özdağ, "İlişki ağına bakarsanız büyük amca Enver Altaylı hapishanede, FETÖ ile iç içe geçmiş ilişki ağı var. Damadı FETÖ'cü, kardeşi, o da FETÖ'cü, amca FETÖ iltisaklı, diğer küçük dayı öyle, en son enişte de öyle." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajlara da dikkati çeken Özdağ, "250 insanımızın şehit edildiği bir darbeden sonra Türk milliyetçisinin atacağı, bir vatanseverin atacağı tweet mi? Bu mu politik tavır? Kime karşı ve kim tarafından yapılırsa yapılsın Türkiye'ye karşı FETÖ tarafından yapılmış bu darbe. Hiç kıvırmaya gerek yok. Uganda'da yapılan bir darbe değil. Bir Türk milliyetçisinin buna karşı tavır alması lazım." dedi.