Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ümit Özdağ ifade veriyor
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmada ifade veriyor.
İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü olduğu iddiasında bulunmuştu.
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlattı.
Ümit Özdağ da bu kapsamda bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine İstanbul Adalet Sarayı'na giden Özdağ, soruşturma savcılarına ifade veriyor.
Etiketler: Ümit Özdağ İyi Parti FETÖ
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