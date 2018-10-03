Uluslararası Adalet Divanı, İran'ın tedbir talebini kabul etti

Uluslararası Adalet Divanı, ABD'nin yaptırımlarının İran'a yapılacak yardımları etkilememesi gerektiği vurguladı.

Uluslararası Yüksek Mahkeme kararda, "ABD'nin yaptırımları İran sivil havacılık güvenliğini riske atmamalı ve iki ülke gerilimi tırmandırmamalı" görüşüne yer verdi.

İran, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı fesheden ve yaptırım politikasını sürdüren ABD'yi BM yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti.

Washington ise, geçen hafta yaptığı açıklama ile Uluslararası Adalet Divanını tanımadığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber