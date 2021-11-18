Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmeleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri de ele alınacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığının bütçesi üzerinde sunumuna başladı.
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