Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar güven mektubu sundu.
Bodnar, beraberindeki bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
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