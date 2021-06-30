Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aşılamada yeni adım

2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/kYzespoiit — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

2 doz arası 4 haftaya indi

Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.