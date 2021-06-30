Üçüncü doz aşılar yarın başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Aşılamada yeni adım
2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/kYzespoiit
2 doz arası 4 haftaya indi
Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre üç aya indirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur.https://t.co/hsJPZX1NDt pic.twitter.com/4w18n22swn
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