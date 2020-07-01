Astana formatında 6'ncısı düzenlenen "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferansla katılıyor.

Zirvenin açılışında konuşan Putin, "Terör gruplarının Suriye'de yok edilmesi önceliğimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ise özetle şöyle oldu:

"Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur güven ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir."

Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

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