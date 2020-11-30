Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk pay devri tamamlandı
Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA'ya devrini içeren işlem tamamlandı.
26 Kasım'da TVF ve QIA arasında imzalanan mutabakat anlaşması kapsamındaki işlem, QIA’nın 200 milyon dolarlık yatırımıyla sonuçlandı.
Etiketler: Varlık Fonu Katar Borsa İstanbul
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